Roger Lespagnard, un entraîneur heureux : "Nafi Thiam a passé un cap sur le plan psychologique"

Roger Lespagnard est un entraîneur heureux. Ce lundi, à Eugene, le mentor de toujours de Nafi Thiam a assisté à l’incroyable performance de sa protégée, qui a décroché la médaille d’or après avoir renversé Anouk Vetter lors de la dernière épreuve.

"Elle a refait le plan d’entraînement qu’on travaille depuis un certain temps. On a changé la manière d’approcher le 800m en heptathlon pour qu’elle ait confiance quand elle court. C’est dans la tête que ça n’allait pas", a expliqué Roger Lespagnard, tout sourire, au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

"Je lui ai dit qu’elle pouvait y arriver sans problème et qu’elle savait qu’elle pouvait le faire. Elle a commencé au 5e couloir, ce qui est rare. Elle a continué à bien se placer et Vetter n’était pas capable de la suivre. Et elle a terminé en force ! D’ici un an, elle pourra faire un chrono de 2 : 09", a-t-il assuré.

Avant de reprendre : "Elle m’a surpris aujourd’hui. Elle a passé un cap sur le plan psychologique. Maintenant, elle sait qu’elle peut aller plus vite. Elle n’a pas pu lancer convenablement le poids et le javelot parce qu’elle a eu mal au dos. Je pense qu’elle peut viser un record d’Europe".

Très fier de sa protégée, Roger Lespagnard espère que Nafi continuera à remporter de nombreux trophées. "Je suis très content d’entraîner Nafi. C’est une personne qui aime l’athlétisme, qui se bat pour son sport et qui écoute encore son ancien entraîneur", a-t-il conclu en rigolant.