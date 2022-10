Roger Lespagnard sur la fin de la collaboration avec Thiam : "Je suis surpris, je ne sais pas ce qui s’est passé"

C’est une image que l’on ne reverra plus, celle de Roger Lespagnard à côté de Nafi Thiam sur les pistes d’athlétisme en train de lui donner des conseils. Le désormais ex-coach de la double championne olympique est revenu sur la fin de cette collaboration.

C’était l’info de ce jeudi. Après 14 ans, Nafissatou Thiam a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur Roger Lespagnard. Une décision qui a surpris le Liégeois comme il l’a confirmé à notre journaliste David Bertrand.

"Je ne m’y attendais pas. On venait d’une année difficile (2021) suite aux Jeux olympiques avec ses tendons et son dos. Je croyais qu’après les vacances de cet été ça allait mieux. Et je venais avec mon programme pour qu’elle soit en forme pour les échéances futures, à savoir le record du monde en salle, les mondiaux et les Jeux Olympiques. Je suis allé chez elle, on a un peu parlé, mais la conversation a vite tourné autour du fait qu’elle voulait changer d’environnement. J’ai vite compris. Elle était fort émue et on a terminé comme ça. J’ai essayé de savoir ce qu’elle voulait faire dans le futur, mais sans réponse. Je lui ai souhaité bonne chance et je suis rentré chez moi."

Cette décision, elle surprend l’entraîneur liégeois qui ne cache pas son incompréhension : "Je suis surpris comme beaucoup de monde. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais on devrait le savoir assez vite car elle va devoir s’entraîner. Je n’ai pas de droit sur la personne, mais j’étais surpris car je pensais discuter des années suivantes. Mais évidemment, on reste en bons termes. Je suis toujours son supporter."