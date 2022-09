Roger Federer mettra un terme à sa carrière la semaine prochaine à la Laver Cup

"Bien sûr, je vais encore jouer au tennis à l'avenir mais ce ne sera plus en Grand Chelem ni sur le circuit", a précisé l'ancien N°1 mondial.

"Comme beaucoup d'entre vous le savent les trois dernières années ont été un véritable challenge avec les blessures et les opérations que j'ai dû affronter. J'ai travaillé dur pour retrouver ma meilleure forme. Mais je connais aussi mes capacités physiques et les limites de mon corps et le message est très clair. J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matches lors de mes 24 années de carrière. Le tennis m'a traité encore plus généreusement que ce que j'avais rêvé et maintenant je dois accepter qu'il est temps de mettre un terme à ma carrière professionnelle", a encore écrit Federer qui a ensuite multiplié les remerciements, notamment pour sa famille.

Federer est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Il a remporté 103 tournois ATP (dont 20 du Grand Chelem) et disputé 54 autres finales. Le 2 février 2004, il est devenu le 23e N.1 mondial de l'histoire au classement ATP. Il a occupé cette place pendant 310 semaines au total, durant six périodes, la dernière fois le 26 juin 2018.