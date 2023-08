Roger Federer – La réunion : revivez le match mythique qui l’a opposé à Rafael Nadal en Afrique du Sud à travers un documentaire

"Roger Federer - La Réunion" revient sur un jour marquant dans la carrière de ce joueur de tennis de légende : celui où il a affronté son grand rival Rafael Nadal dans le pays natal de sa mère, originaire d'Afrique du Sud. Un documentaire disponible dès maintenant en streaming sur Auvio.

7 février 2020 : devant plus de 50.000 spectateurs, Roger Federer et Rafael Nadal s'affrontent lors d'un match de charité à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est déjà la sixième édition du "Match for Africa", destiné à récolter des fonds pour la Fondation Roger Federer, mais la toute première sur le continent africain.

Cette rencontre, bien que sans le moindre enjeu, est très particulière pour Roger Federer : c'est la toute première fois que le tennisman suisse dispute un match sur les terres qui ont vu naître sa mère, Lynette Durand.

Durant 52 minutes, le documentaire Roger Federer - La réunion vous propose de vous replonger dans ce voyage rempli d'émotions pour l'homme aux vingt titres du Grand Chelem.

Un documentaire à découvrir dès maintenant en intégralité sur Auvio.