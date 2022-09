Roger Federer, l'exceptionnel devenu la norme

Cette fois c’est officiel, le Roi s’en va. Aucun champion n’est éternel. L’annonce faite par Roger Federer ce 15 septembre l’a confirmé. Peut-être aura-t-elle pris de cours ses supporters, mais dans le milieu beaucoup l’attendaient. A Bâle, chez lui en décembre ? Après un dernier essai à l’Australian en janvier ? Non finalement ce sera après sa "Rod Laver Cup". On peut se demander si le champion suisse n’a pas voulu fuir les questions que ses prestations sur le terrain auraient fait naître. Son corps n’en veut plus. Son corps n’en peut plus.

A 41 ans, l’esthète helvète tire sa révérence. Car s’il fallait résumer Roger Federer on pourrait écrire qu’il représente l’élégance absolue. Une description que Christophe Rochus avait synthétisée en une phrase : " Quand il joue, tu as l’impression qu’il danse sur le court là où les autres doivent s’arracher ". Et c’est vrai qu'on se demande si chaque photo de Federer en mouvement n’est pas une mise en scène tant la perfection du geste transpire sur chaque cliché. Federer c’est le talent, la fluidité et l’élégance mariés au charisme et la popularité.