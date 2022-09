Roger Federer : "J’espère organiser une grosse exhibition dans les six mois à venir !"

Roger est également revenu sur le processus qui l’a poussé à prendre cette décision, alors qu’il y a encore quelques mois, il pensait continuer : "Au début de l’été j’ai commencé à y penser. Ce que je faisais ne me satisfaisait plus vraiment. Le genou ne me laissait pas tranquille. Quand j’étais à Wimbledon, j’ai encore dit 'j’espère vous revoir l’année prochaine' et je pensais encore que ça pourrait passer. Après ça, les choses se sont compliquées pour mon genou, il n’y avait plus de progrès, on a eu les résultats d’un scanner qui n’étaient pas bons. Et honnêtement, je n’avais plus envie de continuer comme ça non plus. Et après cela, ça s’est décidé en quelques jours et je me suis dit, c’est fini maintenant !"

Il fallait encore régler les modalités de cette annonce d’une retraite toute proche : "Ensuite s’est posée la question de comment l’annoncer, où et quand ? J’ai repensé à John McEnroe et Monica Seles qui ne l’ont jamais annoncé, qui ont juste arrêté. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça à mes fans. Ces derniers mois étaient bizarres mais maintenant je suis très soulagé. Je me sens vraiment heureux d’avoir eu la carrière que j’ai eue."

Roger a longuement hésité à prévenir son entourage avant l’annonce publique, un peu tétanisé : "Le jour de l’annonce n’a pas été simple. Je ne voulais même pas prévenir les gens autour de moi que j’allais faire cette annonce. Puis, la veille au soir, j’ai commencé à le dire à mon entourage et je me suis rendu compte qu’il valait mieux que je l’annonce par écrit parce que j’étais très ému, touché. Je savais que ceux à qui j’allais le dire seraient aussi émus. Et je ne voulais surtout pas les prévenir trop tôt pour ne pas qu’ils doivent porter ce secret pendant des semaines. […] Au moment de l’annonce publique, c’était plus Mirka (ndlr. son épouse) et mes parents qui étaient touchés. Moi, au début, j’étais un peu plus relax même si j’ai eu quelques larmes après aussi. Mais je me sens plutôt heureux d’avoir fait le pas."