Roger Federer a 41 ans et réapparaît sur un court de tennis pour un de ses sponsors

Roger Federer n’était pas réapparu sur un terrain de tennis depuis son quart de finale à Wimbledon 2021. Et pour son 41e anniversaire, le Suisse a échangé des balles avec un fan pour un de ses sponsors.

Reverra-t-on Roger Federer en match officiel ? En tout cas pour ses 41 ans ce jeudi, le Suisse tape la balle avec un de ses fans de douze ans.

Le fan, Izya Ahmad s’était rendu célèbre sur YouTube en demandant au Suisse, lors de l’US Open 2017, de jouer encore sept ou huit ans sur le circuit professionnel afin de pouvoir disputer un match face à son idole.

Si Federer lui avait promis de faire son possible, il faudra encore attendre quelques années pour les voir s’affronter. Car Yzia n’a pas encore 12 ans, mais fait partie des meilleurs joueurs de son âge aux USA et s’entraîne à la John McEnroe Tennis Academy à New York.

Plutôt que d’attendre si longtemps, Federer et son sponsor ont honoré la promesse pour tourner cette séquence.

Si Roger Federer a déclaré son intention de jouer encore au moins une fois Wimbledon, pour le moment, il n’y a pas de date précise quant à son retour. Si le Suisse se sent bien, il pourrait disputer la Laver Cup et l’ATP 500 de Bâle (22-30 octobre). ​​​​​​​