Roger Daltrey (The Who) abandonne un concert pour ne pas endommager sa voix

Roger Daltrey a dû mettre fin prématurément à un concert qu’il donnait ce samedi (11 février) à Clearwater en Floride.

Il craignait apparemment d’endommager ses cordes vocales s’il continuait. Un peu plus tôt, il s’était plaint d’une indigestion et avait déjà annoncé qu’il pourrait ne pas monter sur scène au soir.

L’artiste n’a pu terminer la chanson "Naked Eye" des Who et c’est d’ailleurs le guitariste Simon Townshend qui avait dû chanter sur certains titres précédents.

"Je vais me faire sérieusement endommager ma voix ici, et je ne vais pas le faire parce que je ne chanterai plus jamais !", a déclaré Daltrey au public présent. "Je suis désolé ! Vous allez devoir demander des remboursements. Je vais essayer de me rattraper. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ne suis pas un robot ! Je ne suis absolument pas un robot ! Je ne me ferai plus subir ça. Merci beaucoup d’être venu."

Le concert de Clearwater était le premier show en solo de l’artiste de 78 ans, depuis son passage au Palladium de Londres en juillet 2022. La prochaine date est prévue à bord de la Rock Legends Cruise, qui a quitté Fort Lauderdale ce week-end.