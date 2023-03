Roger Daltrey des Who reparle du drame de Cincinnati et prépare le Teenage Cancer Trust 2023

Le chanteur a tenu à féliciter les artistes à l’affiche pour leur " incroyable générosité " en donnant de leur temps mais aussi " leurs recettes de tournées ".

" Il n’y a plus vraiment d’autres revenus dans l’industrie musicale. Tout a été volé", ajoute Roger Daltrey. "Ils renoncent donc à ce qui est potentiellement leur plus gros salaire, à savoir un concert à Londres. Surtout pour les groupes qui se trouvent dans la position de Wet Leg et qui sont sur le point de commencer à jouer dans des grandes salles".

Daltrey a poursuivi en expliquant que le Teenage Cancer Trust avait financé jusqu’à présent 29 unités spécialisées par âge dans les hôpitaux du NHS à travers le pays. "Nous avons remarquablement bien réussi, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire mieux. L’un des problèmes que nous rencontrons, bien sûr, est que nous devons travailler au sein du NHS, bien que nous n’en fassions pas partie. Et si le médecin généraliste ou le consultant du patient ne l’oriente pas vers le Teenage Cancer Trust, il ne sait même pas que nous sommes là, et c’est tragique".

Le chanteur a expliqué que "les diagnostics tardifs, les erreurs de diagnostic et les terribles tragédies" sont le résultat des "problèmes persistants de notre système de santé. Notre système est tellement inefficace qu’il n’y a pas d’espoir de guérison : ce système est défectueux en raison de la bureaucratie et des différents sous-systèmes. On s’arrache les cheveux en essayant de les comprendre. C’est un modèle défaillant et aucun parti politique n’a les couilles d’y remédier. Je ne sais pas comment y remédier. Mais on nous ment sur d’autres structures dans le monde, qui fonctionnent bien mieux que le nôtre".

M. Daltrey a également reproché au gouvernement de ne pas avoir indemnisé le TCT lorsque l’organisation caritative a été contrainte d’annuler sa série de concerts pendant deux années consécutives au cours de la pandémie. "Lorsque le COVID a frappé et que des tas de gens faisaient des tas de choses par charité pour le NHS, où est passé l’argent ? Nous n’avons jamais eu de comptes à rendre. "

Dans une autre partie de l’interview, il lui a été demandé si un nouvel album des Who était prévu.

"Quel est l’intérêt ? " a répondu Daltrey en riant. "Quel est l’intérêt des albums ? Nous avons sorti un album il y a quatre ans [WHO, 2019], et il n’a rien donné. C’est aussi un excellent album, mais il n’y a pas d’intérêt pour la nouvelle musique de nos jours. Les gens veulent écouter de la vieille musique. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est la réalité."

Le leader a ensuite expliqué que les fans du groupe allaient "de 80 ans à 8 ans", ajoutant : "Nous avons pas mal de gens qui ont des problèmes de santé. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre public ces jours-ci. C’est intéressant de voir qu’ils s’intéressent à notre musique. Mais les maisons de disques ne font plus le même travail qu’avant".

L’une des étapes de la tournée 2022 des Who est Cincinnati, dans l’Ohio, où une tragédie due à un mouvement de foule lors d’un des concerts du groupe en 1979 avait causé la mort de 11 personnes. Dans le cadre du concert de cette année au TQL Stadium, le groupe a reversé l’intégralité des recettes des billets à des associations caritatives locales. Neuf des familles des 11 victimes ont également reçu des billets VIP.

Décrivant le retour des Who dans la ville américaine comme "merveilleux", Daltrey a dit : "Nous sommes en contact étroit avec certains des survivants [et leurs] amis dans l’Ohio, tout près de Cincinnati, et nous soutenons leur mémorial depuis très longtemps. Nous avons fait [le concert] et il a permis de récolter énormément d’argent qui servira à fournir des bourses à ces familles pendant très longtemps, bien après que nous soyons partis. C’est une bonne chose. "