Roger Daltrey des Who partage des nouvelles du biopic sur le batteur Keith Moon

Roger Daltrey, le leader des Who, a partagé des infos sur le biopic qu’il prépare depuis longtemps autour du batteur Keith Moon, révélant qu’il a récemment terminé l’écriture du scénario, qu’il a un nouvel acteur principal en tête et qu’il est déterminé à produire le film.

Le film est en chantier depuis au moins 2005, date à laquelle Mike Myers a été engagé pour jouer le rôle de Keith Moon, mais le projet n’avance pas aussi vite qu’il le souhaiterait. Et dans une nouvelle interview accordée à Vulture, Daltrey a assuré aux fans que ce ne serait plus le cas pour très longtemps : "Je viens de terminer un scénario et j’espère faire mon biopic de Keith Moon dans les deux prochaines années", a-t-il déclaré.

Le chanteur a partagé ses ambitions : "Je suis très satisfait du scénario. Je veux que les gens comprennent ce qu’il était, sa vie, et le génie complet qu’il était. Il avait tellement de talent, mais il est devenu incontrôlable pour de nombreuses raisons. Principalement par manque de discipline. Mais une fois que les drogues font effet, cela disparaît généralement, n’est-ce pas ?"

Quant à l’acteur que Daltrey espère voir jouer le rôle de Keith Moon dans le film, il s’est abstenu de révéler son identité, mais l’a décrit comme "un modèle". Il a ajouté : "Il est peut-être trop vieux, mais là encore, Keith avait l’air d’avoir 50 ans quand il est mort. Il avait 32 ans, mais il en paraissait 54. Je pense que l’acteur a environ 40 ans maintenant. Je ne veux pas porter la poisse et dire son nom. Mais il y a un acteur que j’ai vu et quand je le regarde, je me dis : "Mon Dieu, c’est Moon.""

"Tout est dans les yeux. C’est très important. Vous n’auriez pratiquement pas besoin de dialogue parce que vous pourriez le lire dans les yeux. C’est un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut lire tellement de choses dans le visage de Keith. Il avait une telle vibration incroyable."

Daltrey a poursuivi en disant que Meyers "aurait fait un Keith fabuleux" lorsqu’il était prévu pour jouer dans le film, remarquant que "c’est une honte que cela ne soit jamais arrivé". Mais il n’est pas prêt à laisser le film lui glisser à nouveau entre les doigts. Comme il l’a dit en conclusion : "Je suis motivé par ce projet. Il m’est apparu dans un rêve il y a 30 ans. "

En février 2022, on annonçait que le biopic de Keith Moon serait tourné à l’été (ce qui n’a finalement pas été le cas). Le tristement célèbre batteur est décédé en 1978, à l’âge de 32 ans, d’une overdose de drogue. En mai dernier, le guitariste Pete Townshend a repensé à la mort de son compagnon de groupe, affirmant qu’il avait "tout essayé" pour le garder en vie.