Roger Bastin, l’architecte qui modernisa Namur

Le Pont des Ardennes à Namur, l’église Saint-Roch de Bois-de-Villers et même la Tour Reyers, emblème du bâtiment de la RTBF à Schaerbeek : toutes ses réalisations sont l’œuvre d’un architecte namurois, Roger Bastin. Dans les années 70, il bouscule l’architecture traditionnelle avec des codes plus modernes, plus fonctionnels aussi.

Anne Pollard vous propose une visite de Namur avec, comme guide, un autre architecte, spécialiste de l’œuvre de Roger Bastin. Kevin Versailles a publié un ouvrage à son sujet.