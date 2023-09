Rodrigo Beenkens : "Vingegaard a fait sur trois semaines ce qu’il n’a pas voulu faire pour van Aert sur 300 mètres au Tour de France"

Dans une émission en collaboration avec DH Les Sports +, LN24, la RTBF et Eurosport, Rodrigo Beenkens est revenu sur la victoire de Sepp Kuss sur les routes du Tour d’Espagne avec Quentin Finné, journaliste cyclisme pour la DH.

Habitué à un rôle de coéquipier, Sepp Kuss n’était pas programmé pour jouer le classement général. "Il se relevait lors des premières étapes. Quand il s’est imposé, il s’est aussi relevé en tapant la main des spectateurs en franchissant la ligne, explique Quentin Finné. Ce n’est pas un statut dont il est coutumier mais y a pris tout doucement goût, la manière dont il va devoir gérer ce nouveau statut s’écrit en pointillé car son appétit sera peut-être un peu aiguisé."

Pour Rodrigo Beenkens, sa victoire est surtout liée à une décision qui lui a été favorable. "C’est un choix de l’équipe Jumbo-Visma. Le réel écart entre Vingegaard et Kuss est de huit secondes et pas 17. Il faut se souvenir de ce que Vingegaard a fait presque marche arrière dans la 18e étape, rappelle-t-il. C’est passionnant de se dire que ce qui peut arriver dans une classique peut également arriver dans un Grand Tour et que ce ne soit pas le meilleur qui gagne. C’est déjà arrivé mais parce que ses rivaux tombent, ont de la malchance, abandonnent, sont malades etc."

Selon lui, c’est le vainqueur du dernier Tour de France qui pourrait bien être à l’origine d’un tel choix. "Qui a décidé de donner la victoire à Kuss ? Est-ce vraiment Jumbo-Visma ou plutôt Vingegaard qui avait la victoire dans les jambes. Cela veut dire qu’il est d’accord de faire pendant trois semaines sur la Vuelta ce qu’il n’est pas d’accord de faire sur 300 mètres pendant le Tour de France pour Wout van Aert. Il va falloir voir comment on va gérer ça dans le futur. Jumbo-Visma vient de gagner les trois derniers Grands Tours mais aussi cinq des sept derniers."

La question est désormais de savoir si le statut de Kuss va changer après ce succès. "À 29 ans, il a eu le retour d'ascenseur qu'il méritait. Je vois mal Kuss devenir différent. Sur le prochain Tour de France, je pense qu'il sera encore plus motivé à l'idée d'emmener Vingegaard vers une troisième victoire. Quand un homme seul fait des écarts incroyables, on s'interroge inévitablement donc c'est forcément le cas aussi quand ce sont trois coureurs qui le font mais on n'a pas toutes les réponses. Il faut être clair, il y a eu deux Vuelta : celle des Jumbo-Visma et celle des autres" avance Rodrigo.

Dans le peloton, la situation ne plaît évidemment pas. "Cette personne ne fait clairement pas plaisir à tout le monde, ce n'est pas un secret de dire que Jumbo-Visma a plus d'ennemis que d'amis. Certains ne s'en cachent pas. Cette domination globale et ce podium dont ils monopolisent les trois marches, je ne pense pas que cela fasse rigoler grand-monde dans le peloton", explique Quentin Finné.