Rodrigo Beenkens revient avec émotion sur le décès de son papa

Rodrigo Beenkens est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

Le journaliste sportif raconte la rencontre entre ses parents : "Ma maman est venue avec trois copines à l'expo 58 pour présenter le vin de Porto. Dans l'espace "La Belgique joyeuse", le stand de ma maman était juste à côté de celui de mon papa. Mon père avait un stand dédié à la reliure d'art. Au final, les quatre femmes se sont mariés suite à l'expo. Ma maman a quitté son pays, sa famille, ses amis par amour pour mon papa."

Rodrigo Beenkens évoque des souvenirs douloureux pendant un commentaire : "On n'est pas préparé à commenter la mort. Cela m'est arrivé en 1995 sur le Tour de France. C'est très compliqué de trouver le bon timbre de voix, l'équilibre. On doit être là, c'est notre travail de commenter. Il faut laisser parler son cœur et faire attention."

Le commentateur sportif dévoile avoir pleuré pendant le commentaire d'un match de football : "J'ai pleuré pendant la finale de l'Euro en 2008. Mon papa était décédé la veille, il m'avait dit 'Si je ne passe pas la nuit, tu fais ta finale demain'. Je l'ai fait. Les vingt dernières secondes étaient impossibles, mon consultant m'a assisté."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.