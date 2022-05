Rodrigo Amarante : Drama King

Chez lui, au Brésil, Rodrigo Amarante est une super star. C'est qu'au pays des Cariocas, l'homme s'est taillé une solide réputation au sein du groupe de rock Los Hermanos, sorte d'équivalent sud-américain de The Strokes. C'est d'ailleurs au contact du gang de Julian Casablancas que la vie de Rodrigo Amarante va basculer. Lors d’une tournée en Europe, le Brésilien croise le batteur du groupe new-yorkais dans les loges d’un festival. Fab(rizio) Moretti devient rapidement son confident. Pour sceller leur amitié, les deux musiciens déménagent sous le soleil californien afin d’y former un groupe en compagnie de la chanteuse Binki Shapiro. C'est le début de l'aventure Little Joy, un trio dont le premier fan se prénomme Devendra. Banhart avec qui Binki, Fab et Rodrigo, formeront bientôt un autre mega groupe nommé Megapuss. Beaucoup de fun au compteur et un seul album dans les bagages, la formation se sépare pour laisser libre court aux envies solitaires…