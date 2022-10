Rodéos urbains : pourquoi la police de Bruxelles Nord confisque-t-elle moins de véhicules ?

Excès de vitesse, conduite inadaptée… Les rodéos urbains sont fréquents à Bruxelles. Ces comportements dangereux inquiètent de nombreux riverains et usagers de la route. Une pétition circule d’ailleurs depuis plusieurs semaines à Schaerbeek. La soixantaine de signataires réclame plus d’aménagements et une politique plus répressive pour lutter contre le phénomène.

Les rodéos urbains sont de retour à Schaerbeek

"Les rodéos urbains sont de retour à Schaerbeek" déplore le conseiller communal Arnaud Verstraete. "Récemment, des voitures ont percuté à deux reprises la façade d’une maison. L’une des deux fois, une mère et sa fille ont à peine eu le temps de s’écarter pour éviter la voiture" raconte l’élu Groen.