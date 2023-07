Rodéos urbains à Bruxelles : plus de trente automobilistes interpellés depuis le début de l’année

Une trentaine d’automobilistes sanctionnés dans les rues de Bruxelles pour rodéos urbains, ces courses improvisées en voiture au cours desquelles le code de la route n’existe pas… Une trentaine depuis le début de l’année et uniquement dans trois zones de police selon des chiffres communiqués par la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), ce mardi en commission du Parlement bruxellois.

Des automobilistes têtus

Un phénomène difficile à éradiquer pour celle-ci. "Tant les actions de sensibilisation que les interventions sur l’infrastructure routière (NDLR : le placement de blocs de béton comme au Heysel) semblent insuffisantes pour en finir une fois pour toutes avec les rodéos urbains. Le groupe cible est têtu et peu réceptif aux traditionnelles campagnes", dit-elle notamment au regard des données collectées auprès des zones de police.

Dans la zone Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe), neuf infractions ont été constatées durant les cinq premiers mois de l’année (contre 26 sur toute l’année 2019). A Bruxelles-Capitale-Ixelles, entre janvier et avril 2023, 13 véhicules saisis administrativement et un véhicule judiciairement (contre 39 saisies administratives et 9 judiciaires en 2020). Dans la zone Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere), 12 infractions ont été enregistrées entre janvier et mars.

"Les zones de police Montgomery et Marlow nous ont fait savoir qu’elles n’étaient pas confrontées au phénomène des rodéos urbains sur leur territoire", ajoute la ministre qui ne dispose pas par ailleurs des statistiques de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles).

L’introduction du permis de conduire à points

Malgré des sanctions telle que la saisie du véhicule, comme le fait la zone de police Bruxelles-Ixelles ou la déchéance du permis de conduire pour une certaine période prononcée par le procureur du Roi, le phénomène des rodéos urbains continue. La ministre Van den Vrandt pense cependant à une autre solution… "La proposition d’introduire un permis de conduire à points est en discussion au gouvernement fédéral. Je regrette que cette proposition n’avance pas. Elle pourrait apporter une réponse face à des récidivistes têtus en les obligeant à repasser leur permis de conduire."

En tout cas, "la lutte contre les rodéos urbains fait partie du plan d’action sécurité routière 2022-2030 de la Région bruxellois. Par exemple, l’action 5 stipule que les comportements criminels dans la circulation seront détectés et traités de manière ciblée et appropriée."

Par ailleurs, ajoute la ministre, "l’un des points du plan d’action pour la sécurité routière est d’examiner quelles mesures d’autres pays mettent en place face aux rodéos urbains. Un groupe de travail avec les zones de police est prévu. Les images des caméras de surveillance ne sont actuellement pas utilisées par les zones de police, sauf dans la zone de police Midi, qui utilise des caméras pour intercepter et saisir les véhicules. Cette possibilité pourrait également être étudiée dans les autres zones de police."