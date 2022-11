Rodeo, un brûlant récit d’émancipation signé Lola Quivoron

Jeune femme solitaire et farouchement indépendante d’origine antillaise, Julia vit, dans la région de Bordeaux, de petites combines et voue un véritable culte à la moto. Quand elle est sur sa bécane, plus rien n’existe : cheveux au vent, elle est libre et exulte d’un bonheur presque sauvage.

Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de garçons passionnés de cross-bitume, un sport extrême né aux États-Unis, à Baltimore, qui consiste à lever la roue en pleine vitesse pour réaliser des figures acrobatiques sur de longues lignes droites bitumées loin de toute circulation. À leurs côtés, elle se sent vivre fort et cherche à infiltrer pleinement le milieu clandestin autour duquel ils gravitent. Mais sa couleur de peau et son statut de femme plongée dans un monde d’hommes vont rendre son intégration difficile. Multipliant les risques, elle se met de plus en plus en danger. Jusqu’au jour où un accident brutal vient rebattre toutes les cartes…