"Rodeo" de Lola Quivoron : "Il y a dans le personnage de Julia une partie de ma colère"

D’où vient cette envie de confronter les univers, les genres ?

Ce que j'exprime dans le film, les questions de stéréotypes de genre, les relations conflictuelles entre hommes et femmes, ça vient davantage de ma colère en tant que femme dans la société, pas forcément de ce milieu-là. C’est vrai qu'il y a un manque de diversité dans la pratique, une forme de virilité, c'est dur pour une femme de s'affirmer dans un univers aussi masculin. Mais comme dans tout univers masculin, au final : tu rentres dans un garage en tant que femme... tu sens le poids du regard.

Comment avez-vous façonné le personnage de Julia ?

J'ai longtemps rêve de voir ce personnage à l'écran, parce qu'il m'a beaucoup manqué. J’adore les films d'action, de mafia et de gangsters, et les personnages féminins y sont toujours relégués à des rôles où je ne m'identifie pas. Julia est née de plusieurs paramètres. Premièrement, l’idée d’infiltrer un corps de femme dans cet univers, ça allait forcément créer de la fiction. Je l'ai vu quand j'allais voir les riders sur les lignes d'entrainement. Ça me fascine d'observer ces systèmes masculins fermés sur eux-mêmes, ça me questionne, cette complicité masculine. Paul B. Preciado, un philosophe que j'admire, a théorisé ça dans son livre Un Appartement sur Uranus.

J’ai longtemps rêvé de ce personnage, parce qu’il m’a beaucoup manqué au cinéma

Deuxièmement, il y a dans Julia une partie de ma colère. Notamment face aux représentations de la féminité que la société m’a renvoyée : des images morbides, sclérosées... C'est quoi être une femme ? Ça ne m'a jamais convenu d'être dans la norme de cette définition. J'ai un corps de femme, mais dans mes projections et mes représentations, je me sens entre les deux. J’ai lu beaucoup de livres transféministes, afroféministes, ça a enrichi mon regard. J'ai passé des années à déconstruire les stéréotypes qui m'habitaient. Le personnage est nourri aussi de mon parcours de jeune adulte homosexuelle dans cette société, et de la manière de ressentir la marginalité dans le regard des autres.

Et enfin, il y a la rencontre avec Julie Ledru, qui a été un vrai miracle. Pour moi, l’héroïne du film était quelqu’un avec beaucoup de cicatrices intérieures, du fait d'être une femme, d’être racisée, potentiellement attirée par d'autres femmes... Elle a beaucoup de colère, mais elle est capable de douceur aussi, c’est un personnage hybride, composite. Et quand je tombe sur Julie sur Instagram, et qu’on se rencontre ensuite sur un banc en banlieue parisienne, tout ce qu'elle me raconte de sa vie est écrit dans le scénario. C’était incroyable. A tel point que j'ai longtemps pensé qu'elle m'avait menti (rires) ! Je me suis dit mais c’est pas possible, elle me raconte mon film ! Comment elle a fait ? On s'est revues, et rapidement ça m'a paru évident qu'elle était Julia - qui au début ne s'appelait pas Julia, j'ai joué sur les miroirs. Elle a bossé comme une dingue pour atteindre l'intensité de ce personnage, et sûrement aussi pour rencontrer ma colère à moi.