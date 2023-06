Rod Stewart envisage de "quitter le Rock 'n' Roll" après la tournée 2023

Rod Stewart laissera le rock 'n' roll pour la musique swing après avoir terminé sa longue tournée de 2023, a-t-il déclaré lors d’une récente interview accordée à BBC Breakfast.

"Je ne prends pas ma retraite", a-t-il déclaré à Charlie Stayt, animateur à la BBC. "Je viens de faire un album de swing avec Jools Holland, qui sortira l’année prochaine, alors je veux aller dans cette direction. Je veux juste laisser le rock 'n' roll derrière moi – pour un certain temps, peut-être".

Rod Stewart, assis à côté de son prochain compagnon de tournée Boy George, a exprimé son excitation et son impatience face à ce changement de carrière, ajoutant qu’il avait "vraiment hâte de faire autre chose" et que son prochain travail avec le groupe de Jools Holland "frôle le rock 'n' roll de toute façon, ce n’est pas 'Maggie May' et 'Do Ya Think I’m Sexy'".

Ce n’est pas la première fois que l’artiste évoque son désir de changer de genre. L’année dernière, il a déclaré à Forbes qu’il ne voulait pas continuer à chanter "Hot Legs" quand il aurait 80 ans.

La brève tournée britannique de Rod Stewart avec Boy George et Culture Club débutera le 24 juin à Plymouth et s’arrêtera également à Bristol et Northampton. Après deux concerts en solo à Édimbourg, il se rendra en Espagne et au Portugal avant une tournée nord-américaine. Les concerts restants de 2023 comprennent également deux dates au Brésil et une résidence de six nuits à Las Vegas.

Le chanteur s’est récemment joint à Kirk Hammett, Johnny Depp et Eric Clapton pour rendre hommage à Jeff Beck sur scène. Il a également pris position contre les mauvaises conditions du Qatar en matière de droits de l’homme en refusant un million de dollars pour jouer lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022.