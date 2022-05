Rocky III aurait dû être le dernier de la saga

Il est aussi dur qu’un sac à cogner et direct qu’une droite mais, Mickey, il a raison. L’entraîneur de Rocky Balboa sait qu’il ne pourra pas jamais vaincre le plus terrible des challengers, les plus dangereux, le plus violent, le plus fort. Il sait que si son poulain (disons plutôt son étalon italien), ne retrouve pas l’Oeil du tigre, il ne pourra jamais gagner contre Clubber Lang. D’ailleurs, il lui faudra deux rencontres sur le ring pour le comprendre et un nouvel entraîneur, en la personne d’Apollo Creed, pour récupérer cet œil, cette rage de vaincre. Et encore, rien n’est gagné d’avance. Quand on lui demande quelle sera l’issue de ce combat, Lang répond…