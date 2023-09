'Rocky, dernier rivage', de Thomas Gunzig, un récit déroutant sur le monde d'après

Thomas Gunzig a voulu écrire un roman post-apocalyptique, survivaliste, mais où les conditions matérielles de la survie sont totalement, voire luxueusement, remplies. Ce sont les conditions sociales et culturelles qui ne le sont pas.

"Qu’est-ce qu’on fait quand on a tout, sauf les autres et la culture ?" se demande-t-il notamment.

Thomas Gunzig avait vraiment envie de voir "ce qu'ils se passe 5 ans plus tard, lorsque les adolescents ont grandi et deviennent des jeunes gens qui ont envie d’avoir des interactions sociales, des histoires d’amour, mais que ce n’est plus possible. Qu’est-ce que devient un couple lorsqu’il est vraiment le dernier couple, lorsqu’on sait qu’il n’y a plus de porte de sortie ?"

Peu à peu, les personnages se révèlent à la fois le pire et le meilleur, inspirant au lecteur des sentiments mitigés.

