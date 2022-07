Rockstar se concentre sur GTA 6 et délaisse Red Dead Online

Malgré la campagne #SaveRedDeadOnline lancée par les fans sur les réseaux sociaux, Rockstar Games a confirmé l’arrêt des mises à jour majeures pour Red Dead Online, la version en ligne de sa franchise Red Dead Redemption.

Dans son communiqué, le studio annonce vouloir se concentrer sur le très attendu Grand Theft Auto 6. “Au cours de ces dernières années, nous avons consacré de plus en plus de ressources au développement du prochain opus de la série Grand Theft Auto. Nous comprenons plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de faire en sorte que ce nouvel opus soit le meilleur possible.”

Mais que les joueurs se rassurent, Red Dead Online n’est pas abandonné pour autant. “En plus des événements spéciaux saisonniers et des améliorations de l'expérience - ainsi que d'autres changements pour améliorer et maintenir un environnement Red Dead Online sain - nous prévoyons de nous appuyer sur les modes existants et d'ajouter de nouvelles missions Telegram cette année, plutôt que de fournir des mises à jour majeures de contenu à thème comme les années précédentes.”

Mais cela sera-t-il suffisant pour les fans ? Rien n’est moins sûr. Un compte fan très suivi (68,000 abonnés) a d’ailleurs prévu d’organiser un enterrement symbolique du jeu le 13 juillet prochain, histoire de célébrer les 365 jours écoulés depuis la dernière mise à jour majeure.