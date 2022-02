Rockstar confirme l’existence de GTA 6

Aucune date de sortie n’a évidemment été dévoilée. Le jeu n’est d’ailleurs pas appelé officiellement GTA VI par Rockstar. Mais la nouvelle reste bonne. Pour rappel, depuis la sortie de GTA V en 2013, sur PlayStation 3 et Xbox 360, le studio n’a proposé que des mises à jour sur d’autres plateformes et d’autres consoles. Et n’a dévoilé qu’un autre nouveau jeu, Red Dead Redemption 2, en 2017.

En attendant GTA VI, rendez-vous le 15 mars pour découvrir la version next-gen de GTA V. Le titre proposera “de nouveaux modes graphiques avec une résolution allant jusqu'à 4K, jusqu'à 60 images par seconde, des améliorations de textures et de distances , des options HDR et du ray-tracing, des temps de chargement plus rapides, un son 3D immersif, des fonctionnalités spécifiques à la PlayStation 5, telles que le retour haptique avancé, et bien plus encore.” Un joli programme qui permettra de (re)découvrir cet excellent jeu… pour la troisième fois.