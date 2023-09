Rockstar a vendu des versions piratées de ses propres jeux vidéo

Selon Developpez.com, d’autres grands noms du jeu vidéo auraient également eu recours à des versions pirates de leurs jeux vidéo.

Parmi les grands noms, on retrouve Square Enix qui aurait utilisé une version pirate de Final Fantasy VIII, version qui ne demandait pas de vérification via le CD d’installation et qui ajoutait des "options graphiques supplémentaires." On retrouve également Bethesda qui avait publié une version pirate de The Elder Scrolls : Arena afin que le jeu puisse tourner sur des systèmes d’exploitation récents.

Bien évidemment, les grands studios se gardent de créditer les pirates dans leurs démarches car bien évidemment, ces versions de jeux vidéo ne sont pas censées être légales.