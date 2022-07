"Rocks on the Water", un festival musical au profit des enfants sinistrés des inondations

La musique adoucit les moeurs, elle permet aussi de panser certaines blessures. Du 22 au 24 juillet, un festival musical intitulé "Rocks on the Water" sera organisé à Liège, au profit des enfants sinistrés des inondations de l'an dernier, afin de leur offrir une journée à la mer.

15 groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles issus des scènes pop, rock et métal ont accepté d'y participer gratuitement. "L'engouement a été extraordinaire", se réjouit Didier Brissa, coordinateur du projet. "Les salles de concerts, les groupes musicaux et les différents partenaires contactés ont tous dit oui immédiatement. J'ai personnellement grandi dans la vallée de la Vesdre, j'y ai gardé de nombreux liens familiaux et amicaux et j'ai constaté qu'un certain nombre d'enfants de familles sinistrées restaient touchés psychologiquement et devaient supporter les conséquences des difficultés matérielles rencontrées par leurs parents. L'objectif de ce festival est donc d'apporter une bulle d'air, un peu de joie de vivre à ces enfants".

"Les sinistrés sont des Rocks !"

Joëlle Vettenburg collabore bénévolement à l'organisation de ce festival, quasi un an après avoir sauvé ses parents des inondations de la Vesdre, à Vaux-Sous-Chèvremont, sur la commune de Chaudfontaine. "Il faut absolument qu'on sache que la page n'est pas tournée. Personnellement , au bout d'un an, c'est vrai que les batteries se vident progressivement, je suis fatiguée, mais voir des personnes venir nous aider en créant ce festival, ça rebooste !". Quant au nom donné à ce festival, "Rocks on the Water" (en référence bien sûr au cultissime Smoke on the Water de Deep Purple), Joëlle Vettenburg ne le trouve pas inapproprié ou indélicat vis-à-vis des sinistrés, au contraire: "Vous savez, pour tenir le coup entre voisins, quand l'un disait "tu veux un verre d'eau ?" l'autre répondait "oh non, ça va, de l'eau, on en a eu assez!". Et le nom de ce festival, ce terme "Rocks", ça évoque quelque chose de fort, qui renaît au-dessus de toute cette eau. Tous mes voisins, tous les sinistrés, ce sont des rocks, clairement !".

Ce festival "Rocks on the Water" se déroulera du 22 au 24 juillet à Liège (dans deux salles de spectacle du quartier Saint-Léonard: le Hangar et le Garage Créative Music) avec en têtes d'affiche Giac Taylor et It It Anita.

Tous les bénéfices seront reversés au Secours Populaire Wallonie-Bruxelles qui, via l'opération "Les oubliés des vacances", va donc permettre à une cinquantaine d'enfants de familles sinistrées de profiter d'une journée de détente à la mer fin août.