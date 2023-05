Rocket League : Vitality remporte la Spring Cup RLCS et se qualifie pour Boston

C’est donc la Team Vitality qui remporte sa deuxième compétition RLCS de suite sur le score de 4 à 2 mais il est désormais certain aussi que toutes les autres équipes européennes ne se laisseront pas faire et commence aussi à montrer les crocs. Vitality, Karmine Corp, BDS, Moist et Liquid, l’Europe fait peur et n’a jamais été aussi forte. À voir s’ils concrétiseront ce que tout le monde pense en écrasant le prochain major le mois prochain qui se déroulera en terre Nord Américaine, à Boston, espérons qu’ils brillent autant à l’extérieur qu’à domicile !