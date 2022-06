Rocket League : trois Belges qualifiés au RLCS Major de Londres

La Karmine Corp est aujourd’hui l’équipe d’Esport française la plus connue au monde, et ce malgré son " jeune âge " : elle fut créée en 2020 sous le nom "Kameto Corp". Depuis, Prime a rejoint l'organisation et celle-ci a continué de se diversifier et de grandir en popularité. Aujourd'hui suivie par plus de 340.000 personnes sur Twitter, le moindre match de Rocket League, Valorant ou League of Legends se transforme en véritable événement.

La Karmine a d’ailleurs récemment rempli l’Accor Arena en moins de 10 heures, du jamais vu pour un événement gaming !