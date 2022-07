Rocket League : Moist remporte le Major et la Karmine se qualifie pour les Mondiaux

Mais la Karmine n’était pas la seule équipe à compter un Belge dans ses rangs !

Team Liquid, l’une des plus anciennes structures Esport au monde, a récemment signé le jeune Belge Atow. Avec ses coéquipiers Bruno "AcroniK" Lopes (16 ans), Oskar "Oski" Gozdowski (15 ans) ils forment l’équipe la plus jeune, et sûrement la plus prometteuse, de tout le championnat !

Ils seront également stoppés dans leur parcours par Moist Esport, qui ne montrera aucune pitié en les éliminant malgré les amitiés existantes entre les joueurs des deux structures.