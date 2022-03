Rocket League Live : Fortnite bientôt diffuseur d'Esport ?

Ceci reste très théorique et n’est absolument pas une certitude mais ça reste une possibilité : Epic Games est l’un des leaders mondiaux du jeu vidéo et une des entreprises les plus florissantes sur ces 10 dernières années. Ils pourraient, sur un coup de tête ou sur une opportunité impossible à refuser, acheter les droits de rediffusion d’une compétition Esport voire sportive. Pas dans le but de vendre des box ou des espaces publicitaires mais bien en forçant toutes les personnes intéressées par cette compétition à se connecter, créer un avatar Fortnite et rentrer dans le Multivers qu’aurait alors créé Epic Games. Fortnite deviendrait alors, comme Amazon, YouTube ou Netflix, sa propre plateforme de diffusion. Mais ceci n’est qu’une théorie… Pour l’instant.