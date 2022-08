Rocket League : les Belges de la Karmine avancent vers l’événement principal des RLCS

Ce tournoi Wildcard n’aura été qu’une formalité pour la Karmine puisqu’ils n’auront perdu aucune rencontre du week-end ! Au final, seuls les Saoudiens de 01 Esports auront réussi à arracher un petit match à la structure française… Anecdotique puisque l’affrontement se soldera sur le score de 4-1 pour la Karmine !

La Karmine Corp termine donc à la première place de ce "pré-tournoi" et s’offre de belles chances d’arriver jusqu’au Playoffs de l’événement principal. Pour passer les phases de groupes, ils doivent d’abord vaincre les Brésiliens de FURIA, puis le vainqueur du match G2 Esports vs OpTic Gaming. Si FURIA et G2 Esports peuvent en effrayer plus d’un, la Karmine a récemment battu ces deux équipes lors du dernier Major de printemps à Londres.