Rocket League : l'évolution du jeu à travers le temps

Les premières années

Avec un Rocket League tout jeune, les premières équipes avaient tout à faire : trouver les joueurs, les stratégies, etc., …

Logiquement, au début l’accent était mis sur le placement (appelé rotation) en jeu mais avec le temps, certains joueurs ont commencé à sortir du lot et à s’illustrer à titre personnel. Ces joueurs au niveau technique très relevé ont petit à petit remplacé les systèmes de jeu sur lesquels les équipes se reposaient alors. On commence de plus en plus à entendre des pseudos comme Kaydop, Musty, GarrettG, etc., …

Malgré un niveau technique relevé, les rotations restaient centrales dans le gameplay pour prendre le dessus sur les adversaires.

De nos jours

Mais aujourd’hui simplement sortir du lot mécaniquement ne suffit plus. Après des années de try hard intense, une nouvelle génération de joueurs est arrivée pour bousculer l’ordre établi sur Rocket League.

Ces joueurs, souvent très jeunes, ont commencé à jouer aux jeux vidéo bien plus tôt que leurs prédécesseurs et, de ce fait, atteignent plus rapidement un haut niveau de jeu. Ils repoussent encore les limites de ce qui était possible sur le jeu et forcent les anciens joueurs à adapter leur style pour rester dans la course.

Par exemple, la Team Queso qui a terminé deuxième lors du Major d’hiver est constituée de joueurs âgés de 15, 16 et 17 ans. Atow, jeune joueur belge récemment signé chez Team Liquid, est lui aussi âgé de seulement 15 ans.

Et demain ?

Si personne ne peut savoir de quoi le futur est fait, des tendances sont clairement observables dans l’évolution du gameplay de Rocket League.

Les mécaniques avancées comme le "flip reset", "musty flick", "ceiling shot" ou les "doubles tap" deviennent légion dans Rocket League. Tandis que d’un autre côté, les équipes qui se reposent trop sur les rotations ne savent plus leur tenir tête et sont forcées de changer de méthode, voire de joueurs…