Rocket League : Interview de Amphirae, joueuse au WCBC

Christopher Pierre : Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore ?

Chloé "Amphirae" : Alors, je m’appelle Chloé, plus connue récemment sous le pseudo “Amphirae” ! Je suis une joueuse Rocket League qui stream sur Twitch sous le même nom et je participe également à une compétition Rocket League constituée uniquement de femmes dénommée la WCBC !

C : Tu t’es donc exilée au Pays de Galles ? La Belgique ne te manque pas de trop ?

Amphirae : Exilée par amour et aussi par envie d’explorer un peu d’autres horizons, et pour ça, le Pays de Galles ne déçoit pas. Par contre, il est vrai que la Belgique me manque, beaucoup même ! Bizarrement c’est surtout pour la nourriture. Les boulets Liégeois, les gaufres, le chocolat et mon Dieu les frites ! Imaginez-vous, ici ils les cuisent au four, hérésie ! Heureusement, mon père est cuistot, il m’a donc donné plusieurs petites recettes que je peux faire ici !

C : Est-ce que tu es à temps plein sur RL ou bien as-tu un métier/des études sur le côté ?

A : Pour le moment je suis à temps pleins, en attendant de me trouver un job à temps partiel, et sinon j’ai un master en ingénierie mécanique qui commence en septembre, avec l’objectif un jour qui sait de travailler chez Mclaren !

C : Ha bah on l’espère pour toi ! Et en ce qui concerne ton intégration dans l’équipe RL d’Atlantide Wave, comment est-ce que cela s’est passé ?

A : C’est assez drôle comme histoire, je connaissais Rasmelthor depuis quelques années et on avait déjà discuté d’un futur roster possible féminin francophone. En septembre il est revenu vers moi avec une offre et je me suis mise à chercher après des joueuses de mon niveau ou plus, Dilya a été un choix assez facile, et après avoir essayé 2-3 autres personnes, Poachimpa est vraiment sortie du lot pour son potentiel et sa motivation.

C : Vous en êtes où actuellement avec l’équipe ? Déjà quelques performances à votre actif ?

A : Nous sommes actuellement top 8 aux WCBC (Circuit féminin).

On a aussi récemment fini top 8 au tournoi Raidiant, qui est un tournoi pour les femmes aussi mais qui s’est étendu juste sur un week-end. Même si nous ne sommes pas encore top 1 monde, on tient visiblement très bien notre top 8.

Nous allons très prochainement tenter notre chance aux RLCS également, voir un peu où on se place avec notre niveau actuel.

C : Tu arrives à mettre les Open maintenant ou bien Rasmelthor t’en veut toujours ?

A : Oulala, entre les opens et les backpost, il ne sait plus où donner de la tête avec moi !

Honnêtement je lui ai dit de mettre du gouda sur le backpost pour que j’y reste pendant une session de coaching mais il ne l’a jamais fait.

C : Tu penses que c’est une bonne chose d’avoir un circuit féminin only sur Rocket League ?

A : Pour le moment je pense que c’est primordial, le niveau féminin est encore trop faible que pour pouvoir prétendre à des titres RLCS, donc avoir un circuit féminin only permet d’élever le niveau tout en ayant un environnement bienveillant. Le but évidemment c’est qu’un jour des équipes féminines puissent faire des top 8-top 16 aux RLCS.

C : D’ailleurs, que penses-tu de l’état actuel du jeu ? Il est un peu en perte de vitesse ?

A : Je ne sais pas vraiment si c’est une perte de vitesse plutôt qu’une perte d’envie de la part du studio qui ne sort plus trop de nouveautés, je ne saurais pas citer un seul élément du Rocket pass qui vient de sortir qui soit stylé. Je trouve qu’il y a une déconnexion totale entre Psyonix et les joueurs. Pleins de gens ont plein d’idées, je pense notamment à Eversax qui avait sorti un Thread énorme fin 2021 qui limite donnait toutes les clés à Psyonix, et il n’y a eu aucune suite à ma connaissance.

Le thread : https://twitter.com/Eversax/status/1461018741978943489

C : Quels sont tes futurs projets sur RL / En dehors de RL ?

A : Le partenariat sur Twitch serait le rêve, et le top 1 mondial en ligue féminine avec mon équipe ça me rendrait très heureuse. Pas de secret pour tout ça, il faut bosser !

En dehors de Rocket League, réussir mon master au minimum et apprendre le piano aussi même si ça n’a rien à voir, je suis née dans une famille un peu musicale mais je n’ai jamais appris le piano alors que j’adore l’instrument.

C : Quand est-ce que tu reviens en Belgique ? Qu’on puisse faire un MVP avec toi !

A : J’hésite actuellement entre rentrer en Belgique ou aller à la Gamers Assembly, je vous tiendrai au courant !

C : D’ailleurs, tu vas t’inscrire au tournoi RTBF iXPé Online Sessions ?

A : Malheureusement ça tombe un mauvais jour pour moi ! J’ai des tickets pour aller voir un match de hockey sur glace depuis 2 semaines, mais s’il y a une autre occasion j’essaierai de me rendre disponible !

(Heureusement, il y a 4 qualifiers ! Rendez-vous ici pour toutes les informations : https://www.rtbf.be/rtbfixpe/onlinesessions)

Merci beaucoup pour l’opportunité de me faire connaître un peu plus à notre beau peuple Belge !

Chloé “Amphirae”