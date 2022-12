Rocket League : Gen. G Esports remporte le major de Rotterdam

Non contente de dominer l’Amérique du Nord depuis le début de la saison, la plus internationale des équipes américaines a profité de ce Major pour battre FaZe Clan, son grand rival aux USA, pas une mais deux fois ! Constituée des deux anglais Joseph noly Kidd, Jack ApparentlyJack Benton et de l’américain Nick Chronic Iwanski, cette jeune équipe a remporté son tout premier Major ce week-end à Rotterdam !