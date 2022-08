Rocket League : deux belges au championnat du monde à Dallas !

Pour faire simple, chez iXPé, on va supporter la Karmine Corp. C’est la seule équipe engagée dans ces Worlds dans laquelle figurent des Belges ! Aztral, la pépite mécanique et Eversax, le coach imperturbable seront nos porte-étendards à Dallas.

En ce qui concerne la compétition en général, qui de mieux que le Coach ImaginaXion, caster de ces Worlds mais aussi connu en Belgique pour son travail sur les RTBF iXPé Online Sessions et sur les Shik’up, pour nous donner son avis ?

Alors, quels sont tes favoris Ima ?

ImaginaXion : Pour moi, c’est clairement Moist et BDS qui sont les plus capables à gagner ce tournoi. Moist à remporter le dernier Major, BDS le premier de la saison et s’est renforcé depuis avec Seiiko. Version 1 est sûrement la meilleure équipe NA du moment et aura son mot à dire avec son style de jeu très agressif. Au niveau du momentum, je pense aussi que la K Corp a un beau coup à jouer, ils sont très chauds et peuvent clairement pop off avec ce format.

Au niveau des possibles surprises, je mettrais la team Falcons. Ils ont roulé sur la région MENA (Moyen Orient – Afrique du Nord) toute la saison et ont fait un top 2 incroyable au dernier Major de Londres. Furia, l’équipe brésilienne est toujours très difficile à jouer et peut revendiquer une place d’honneur.

Une équipe européenne a gagné le Major à Stockholm et à Londres, une équipe américaine a gagné à Los Angeles, penses-tu que ces Worlds à Dallas avantagent les équipes nord-américaines ?

I : Clairement, c’est une possibilité. Il y a un vrai buff à ne pas devoir trop voyager. Beaucoup de joueurs vont souffrir du JetLag et perdre de l’influx nerveux et peut-être aussi un peu de concentration à cause de la fatigue (pour exemple, la team K Corp a fait 41 heures de voyage pour arriver à Dallas) Espérons pour nos joueurs français et belges que ce jet-lag ne joue pas un trop grand rôle dans leur tournoi et qu’ils puissent nous offrir un nouveau sacre mondial !

Tu vas caster ces Worlds ?

I : Bien sur, comme d’habitude vous pourrez retrouver toute l’équipe sur le stream de Rocket Baguette (twitch.tv/RocketBaguette) pour l’intégralité du tournoi. Ensuite je pourrai me consacrer à mon boulot de coach, qui n’a, lui, pas de pause, même pendant ces vacances estivales !