Rocket Frites V5 : 1000€ à gagner dans un tournoi belge

Lan-Area et la DH eSports s’allient encore une fois pour vous proposer du Rocket League 100% belge lors de la Gameforce qui se déroule du 30 septembre au 1er octobre au Heysel.

Retrouvez-les sur le stand Lan-Area/DH eSports dès samedi pour la Grande Finale qui aura lieu à 15h00. Le reste de la journée sera également consacré à du Rocket League.

Dimanche par contre vous pourrez tester Judgeball, un jeu développé par Wild Bishop, un studio de développement liégeois ! Proche de Rocket League, ce ne sont plus des voitures qui s’y affrontent mais des personnages avec des pouvoirs uniques. On a hâte ! Plus d’informations et inscriptions au tournoi sur le site du Fiber Tour.