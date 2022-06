Vous aimez le foot ? Vous aimez les petites voitures ? Alors, c’est parfait car le 2e tournoi de Rocket Frites débute dès demain !

84 joueurs sont déjà inscrits pour s’arracher 1000€ de cashprize. Organisé par 12 structures spécialisées dans l’e-sport, dont WALGA dont on vous parlait ici, le tournoi prendra place dès demain et le 25 juin. La finale, elle se déroulera le 26. Pour vous donner envie, l’organisation de Rocket Frites a réalisé un trailer pour ce second tournoi.