"Rockcast, saison 3": le nouvel appel à projet de podcasts de Classic 21

Fan de rock ? Fan de podcast ? Participez à la saison 3 de Rockast, l’appel à projets de la RTBF lancé en collaboration avec Classic 21.

La RTBF lance aujourd’hui "Rockast, saison 3" un nouvel appel à projets de podcasts natifs documentaires. Pour cette nouvelle édition, les projets recherchés devront s’adresser à un public entre 35 et 54 ans via son média Classic 21. Les épisodes parlent donc à un public d’initiés mais doivent rester généralistes et accessibles aux plus néophytes.

Le projet est une série podcast documentaire qui aborde, de manière originale et personnelle, le rock couplé à une autre thématique directement liée au milieu du rock ou, justement, pas du tout. Par exemple : rock et tatouages, rock et sexe, rock et cuisine, rock et paternité, rock et famille, rock et coiffures, rock et voitures, rock et voyages…

Cet appel à projets s’adresse aux jeunes créateurs qui souhaitent raconter des histoires de façon originale, sonore, et immersive sur le web et dans les applications de podcasts.

Les dossiers sont à renvoyer avant le lundi 6 mars 2023 à midi (12h) via le formulaire ci-dessous.