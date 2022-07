Rock Werchter : il se retrouve sur scène avec the Killers !

Ce ne sont pas moins de 88.000 personnes qui ont pu assister, ce dimanche 3 juillet, à la prestation de Julien Lesaffre avec le groupe The Killers.

Mais comment a-t-il réussi à se joindre au groupe et remplacer le batteur le temps d’un morceau ?

Julien avait prévu son coup : The Killers a pour habitude de faire monter des festivaliers sur scène afin de leur donner la chance de jouer sur le morceau For Reasons Unknown.

Avec l’aide et l’encouragement de sa compagne, il a donc préparé et brandi sa pancarte dès le début du concert. Il a vite été repéré par le chanteur, Brandon Flowers.

"Je n’ai même pas eu le temps de stresser, emporté par l’adrénaline. Ils m’ont demandé si je connaissais la structure du morceau, j’ai répondu que je devrais m’en sortir. Quand je me suis installé et que j’ai vu la foule… Quand on pense qu’ils font ça tous les jours !"

Musicien dans un groupe amateur du Nord de la France, Julien a assuré la prestation et s’est créé un souvenir "incroyable, magique et dingue" qu’il n’est pas près d’oublier !

Découvrez ce moment dans la vidéo ci-dessous :