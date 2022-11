Rock Werchter 2023 : Oscar and the Wolf se produira juste avant Muse

Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, le festival Rock Werchter se tiendra au Festivalpark de Werchter. Stromae, Fred again.., Muse, Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age seront de la partie ainsi qu’Oscar and the Wolf qui n’est pas inconnu du festival car il s’était déjà produit sur la scène du The Barn en 2014. Neuf ans plus tard, c’est la Main Stage qui attend le groupe de Max Colombie qui passera juste avant l’iconique Muse.