Rock Werchter 2023

Quatre jours, quatre scènes. Les plus grandes têtes d’affiche, futures stars, rockeurs déchaînés, auteurs-compositeurs de renom, nouvelles découvertes. Rock Werchter propose un panel musical le plus diversifié possible et ce depuis 1975. Le plus grand festival de musique en Belgique se tiendra du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023 dans le parc du festival de Werchter.

Cette année, aux côtés de Charlotte de Witte, les festivaliers pourront également apprécier en live Stromae, Stormzy, Iggy Pop ou encore Nathaniel Rateliff & The Night Sweats le jeudi 29 juin. Le vendredi 30 juin, Red Hot Chili Peppers, Editors, Liam Gallagher et The Black Keys se déchaîneront. Le samedi 1er juillet, Muse, Oscar and the Wolf, Fred again.., Machine Gun Kelly et Dean Lewis vous feront vivre des moments inoubliables ! Le dimanche 2 juillet, Arctic Monkeys, Rosalía, Queens of the Stone Age, Christine and the Queens et Lil Nas X, entre autres, assureront une ambiance de folie sur le parc du festival.

Rock Werchter est une expérience unique avec un line-up de classe internationale, dans des conditions exceptionnelles. Outre la présence d’artistes exceptionnels, les festivaliers ont également l’embarras du choix en matière de nourriture, de boissons, de divertissement et de camping ! Rock Werchter est un festival reconnu, multirécompensé et qui figure parmi les plus grands festivals au monde. Rock Werchter est devenu un passage obligé pour tous les amateurs de musique dans le monde entier.

