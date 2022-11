Cette présence sur scène est particulièrement rare depuis la dissolution d’Eurythmics en 1990. Plus tôt cette année, ils ont interprété un duo live de " Here Comes the Rain Again " lors de leur intronisation au Songwriters Hall of Fame. Avant cela, ils sont apparus ensemble lors d’un concert de bienfaisance de 2019 animé par Sting, et ont été les invités de l’émission spéciale de 2014 de CBS The Night That Changed America : A Grammy Salute to the Beatles.