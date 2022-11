Rock & Roll Hall of Fame : un duo de Judas Priest… et Dolly Parton !

Le groupe britannique Judas Priest a donc été (enfin) intronisé, lui aussi et on notera la présence de l’ancien guitariste K.K. Downing à leurs côtés, et de Les Binks. C’était la première fois en 13 ans que le guitariste jouait avec le groupe, et 43 ans pour l’ancien batteur. Cette formation éphémère à trois guitares et deux batteries était une première aussi !

C’est Alice Cooper qui les a accueillis sur scène pour l’intronisation. Il a dit : " C’est eux qui ont créé ce son heavy metal, il est inimitable. Et que dire de la voix de Rob Halford ? Jamais les cris n’ont couvert une telle gamme. Y a-t-il une émotion qu’il ne puisse exprimer ?"

"Ils sont électrisants sur scène et constituent l’un des groupes live les plus percutants de l’histoire du rock’n’roll", a ajouté Cooper. "Priest a porté fièrement le drapeau du hard rock et du heavy metal pendant environ 50 ans, sans jamais vaciller ou suivre les tendances ou prétendre être autre chose que ce qu’ils sont exactement. Ils volent haut ce soir. C’est bien mérité et attendu depuis longtemps."