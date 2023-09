Rock, Pop, Classique, nos goûts musicaux sont plus diversifiés qu’il n’y paraît

Rock, hip-hop, électro, jazz… Nos préférences en matière de musique sont fortement segmentées. Si les styles et les genres remplissent une fonction primordiale dans l’économie de l’industrie musicale, ces concepts sont souvent décriés par les fans. Ils ne se reconnaissent pas souvent dans ces classifications, selon une récente étude.

L’étude en question a été menée par Anne Siebrasse et Melanie Wald-Fuhrmann, deux chercheuses de l’institut de recherche Max-Planck, et a été publiée dans la revue Frontiers in Psychology. Elle cherche à déterminer comment les amateurs de musique perçoivent les genres et, surtout, s’ils y adhèrent. Pour ce faire, les scientifiques ont conçu un questionnaire évaluant le penchant de 2086 mélomanes allemands pour des sous-genres associés à cinq grands styles musicaux, à savoir la musique classique européenne, electronic dance music (EDM), métal, pop et rock.

Cette approche a permis de mettre en lumière les différentes attitudes des répondants vis-à-vis de la notion de genre et, particulièrement, de sous-genre musical. En effet, l’analyse des questionnaires a révélé l’existence de quatre à six "classes de goût" distinctes chez les aficionados de musique classique européenne, d’EDM, de métal, de pop et de rock. Trois de ces classes ont aimé tous les sous-genres associés au même style musical à peu près au même degré (beaucoup, modérément ou plutôt moins). Les autres classes de goût se distinguent par leur appétence ou leur aversion pour des sous-genres, plus faciles ou plus difficiles à appréhender. "Notre analyse a révélé que des personnes qui aiment le même genre musical peuvent avoir des goûts très différents si on leur demande les sous-genres qu’ils affectionnent ", a déclaré Anne Siebrasse dans un communiqué.