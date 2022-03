Rock’n Brol Baby : la liste de naissance pour bébé 100% récup

Avec Rock’n Brol Baby, vous êtes vraiment accompagné sur plusieurs mois. Vous payez des frais de service, qui englobe une assurance et une garantie et un premier rendez-vous. Et puis, les deux filles arrivent à s’en sortir en prenant une marge sur les objets. "Tout se déroule sur une période de trois à cinq mois. On rassemble, on teste, on lave, on prépare la liste et on maintient aussi le contact, car c’est important de donner des nouvelles. On a un groupe Whatsapp avec les parents pour leur montrer ce qu’on trouve."

Une fois la liste créée, celle-ci est donnée aux futurs parents qui peuvent la communiquer à leurs proches. "On crée aussi la liste de naissance virtuelle. On prend en photo les objets et on donne tout au 8e mois de grossesse pour que les parents puissent disposer des objets chez eux pour la naissance. Il ne reste plus qu’aux parents à donner la liste à leurs proches. Ça fonctionne donc sous forme de remboursement."