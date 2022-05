Rock, jazz, covers, bossa nova ou classique : Silly accueille la "Nuits de la musique" ce samedi 21/05 !

Ce 21/05, la commune de Silly accueille la 23e édition du grandiose évènement "la Nuit de la Musique" ! Église de SIlly, Place communale, café de la Brasserie, Vieux Moulin… Durant une soirée entière, la ville se transforme pour accueillir musiciens et public, dans 19 lieux de concerts différents et ce, dès 17h. Les lieux de concerts étant parfois éloignés, c’est le bus musical de Madame Ré’Galle qui emmènera le public de scènes en scène, entre Bassily et Silly.

La soirée se poursuivra jusqu’aux petites heures puisque le programme prévoit des animations jusque 1h30 du matin. En ouverture de rideau, place de Graty, c’est le Petit Ballet de Silly qui ouvre la danse ! Ce spectacle mêle danse classique, contemporaine et traditionnelle dans des tableaux en duo, en groupe et soutenus par des choristes. Toutes les oreilles seront conquises pour la suite des festivités : rock, pop, jazz, bossa nova, chanson française…