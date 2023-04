"Rock Around the Clock" au Congrès, l’histoire de Bill Haley and His Comets racontée par BJ Scott

Au printemps 1954, Haley and His Comets quitte le label Essex pour Decca Records, basé à New York, où ils sont placés sous les auspices du producteur vétéran Milt Gabler, qui produira tous les enregistrements du groupe pour le label. La première séance d’enregistrement du groupe, le 12 avril 1954, aboutit à "Rock Around the Clock", écrit par Max C. Freedman et James E. Myers, qui deviendra le plus grand succès de Bill Haley et l’un des disques les plus importants de l’histoire du rock’n’roll. Les ventes de "Rock Around the Clock" démarrent lentement, car il s’agit de la face B du single ''Thirteen Women'', mais il fonctionne suffisamment bien pour qu’un deuxième pressage soit commandé.