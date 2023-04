Rock and Roll Hall of Fame : Iron Maiden et Soundgarden en bonne voie

Avec plus de 3 millions de votes enregistrés depuis le début du scrutin, on connaît maintenant le top 5 des fans pour la prochaine intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2023.

Et c’est George Michael qui s’impose avec un peu plus d’un million de bulletins, talonné par Cyndi Lauper (928.000). Vient ensuite Warren Zevon (3e avec 628.000 votes) puis Iron Maiden (449.000) et Soundgarden (427.000).

Un espoir de plus pour les fans d’Iron Maiden de voir leur groupe enfin intronisé. En effet, ces 5 premiers classés sont donc repris dans un bulletin des votes de fans qui sera comptabilisé avec les autres bulletins, constitués par un vote de 1000 artistes, historiens et membre de l’industrie musicale pour sélectionner les intronisés en 2023.

Selon Rolling Stone, les lauréats seront annoncés en mai et intronisés à l’automne.

Pour être éligible au vote de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être sorti en 1998 ou avant. Huit des candidats (Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes et Warren Zevon) figurent sur le bulletin de vote pour la première fois.

Il s’agit de la cinquième nomination pour Rage Against The Machine, de la quatrième pour Kate Bush et The Spinners, et de la deuxième pour Iron Maiden et A Tribe Called Quest.