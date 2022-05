Rock and Roll Hall of Fame: Duran Duran en top des votes et Dolly Parton revient sur sa décision

Même si le vote du public pèse dans la balance, il ne garantit pas pour autant une place au panthéon du rock qu'est le Rock and Roll Hall of Fame. Ces choix sont complétés par ceux de plus de 1000 artistes, professionnels du business de la musique, historiens et autres sélectionnés pour établir le TOP 5 définitif parmi les 17 candidats. Seuls ceux-là seront intronisés.

Le résultat final sera encore dévoilé au mois de mai et la cérémonie de remise des distinctions aura lieu à l'automne.

Cette édition a déjà largement fait parler d'elle, notamment grâce au positionnement fort pris par Dolly Parton: elle estime ne pas être "digne" d'une telle récompense, elle qui est reconnue pour son travail dans le milieu de la country. Dolly Parton a donc demandé à ce que son nom soit enlevé de la liste des nommés 2022 pour le Rock and Roll Hall of Fame.

Elle n'a toutefois pas eu gain de cause, la Rock & Roll Hall of Fame Foundation expliquant que sa décision était "réfléchie", et que sa nomination serait tout de même prise en compte.

Dolly Parton vient d'ailleurs de déclarer que si elle était choisie comme lauréate cette année, elle accepterait finalement la récompense, et se sentirait honorée que l'on ait voté pour elle.

"Si cela arrive, j'accepterai avec reconnaissance. Je dirai merci et je l'accepterai."

Elle a aussi ajouté qu'elle n'avait pas réalisé, au moment de ses déclarations, que l'Institution désignait des artistes de tous les courants musicaux : "quand j'ai réagi de cette façon, je pensais que le Rock and Roll Hall of Fame était destiné aux gens qui font du rock".

“Et j'ai découvert dans un deuxième temps que ce n'était pas nécessairement le cas. Je me demande simplement où peuvent aller les rockeurs s'ils ne trouvent pas là la reconnaissance. J'avais la sensation de prendre la place de quelqu'un qui le mérite, et je ne me suis jamais considérée comme une artiste rock. Mais je vois maintenant que c'est bien plus que cela."