Rocherath : la vallée de la Holzwarche recouverte de son tapis doré de jonquilles

Le spectacle est éphémère, quelques semaines à peine et on vient parfois de loin pour l’admirer : "je viens de Flandres, c’est la première fois. J’avais vu cela sur le site internet. Chez nous, on n’a pas ce paysage, c’est très beau", explique ce jeune père de famille. Ce couple de promeneurs habite près d’Aix-la-Chapelle : "on vient chaque année, au même moment, pour voir ce spectacle des jonquilles. Ce qui nous plaît, c’est cette couleur, ce jaune, le début du printemps". Même enthousiasme pour ces Baelenois : "on a découvert cela dans notre petit journal local et on s’est dit que c’était l’occasion d’une belle balade du côté de Rocherath pour voir ce spectacle des jonquilles".

Dans cette réserve naturelle de 80 hectares, on déniche aussi des milans, martins-pêcheurs, cigognes noires et papillons rares ou encore des orchidées sauvages et du fenouil des Alpes mais les reines du printemps, ce sont les jonquilles dont le jaune réchauffe le paysage.