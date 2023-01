Rochehaut: la balade des échelles fait de l'ombre aux autres promenades de la région

Les balades en nature sont souvent une belle source de délassement. À Rochehaut, près de Bouillon, on vous propose la célèbre promenade des échelles. Au programme : un parcours ludique composé de sentiers escarpés et d’échelles pour franchir les rochers. Ici, pas de sentiments de lassitude, place à une vraie activité sportive.

La randonnée de 5,3 kilomètres à flanc de colline vous offre un paysage à couper le souffle. La balade commence par un avertissement "promenade dangereuse à déconseiller aux personnes impressionnables", une mention quelque peu exagérée. On vous conseille tout de même de vous équiper de bonnes chaussures puisque la marche vous prendra entre 2h15 et 2h30 sur des sentiers assez pentus, escarpés et parfois glissants.

Et si vous avez le vertige, "sur les échelles on se sent en sécurité. Tout est bien installé, et on peut bien se tenir", rassure un touriste flamand. "C’est la meilleure promenade que j’ai faite depuis longtemps," s’exclame un autre. Bref, une balade qui plaît à tout âge, seul ou en famille.